Beliebter Urlaubsort steht vor Wasser-Kollaps

Der beliebte Touristenort Sóller auf Mallorca steht vor dem Trockenkollaps: Die Wasser-Reserven reichen nur noch für zehn Tage.

Die Situation spitzt sich dramatisch zu. Laut "Mallorca-Zeitung" sind die Pegelstände der Reservoirs besorgniserregend niedrig. Schon jetzt gilt: Pools dürfen nicht mehr aus öffentlichen Leitungen befüllt, Gärten nicht bewässert und weder Autos noch Terrassen gewaschen werden.

Verschärft sich die Lage weiter, droht der komplette Wasserstopp an bestimmten Tagen. Im Nachbarort Deià fließt bereits an drei Tagen pro Woche kein Tropfen mehr aus den Leitungen. Einem Luxushotel wurde Anfang August der Hahn komplett abgedreht – es musste auf eigene Kosten einen Tankwagen ordern.

Regen ist vorerst nicht in Sicht, die Behörden stufen die Situation als "sehr ernst" ein.