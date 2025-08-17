Blitz löst riesigen Brand in Urlaubsparadies aus

Ein heftiges Unwetter hat am Sonntag die kroatische Adriaküste getroffen – mit gefährlichen Folgen. Kurz vor 14 Uhr schlug in der Region Trogir ein Blitz ein und löste einen Waldbrand aus.

Innerhalb kurzer Zeit griffen die Flammen auf Kiefernwälder über, dichte Rauchwolken waren selbst von den nahegelegenen Stränden aus deutlich sichtbar. Urlauber und Anwohner reagierten besorgt.

Die Feuerwehr stand vor einer schwierigen Aufgabe: Das Feuer brach mitten auf einem Berg aus, Löschfahrzeuge mussten über enge und schwer zugängliche Straßen in das abgelegene Gebiet gebracht werden. Gegen 15 Uhr konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben – der Brand war unter Kontrolle, Wohngebäude waren nicht in Gefahr.

Dennoch bleibt die Lage angespannt. Wegen der anhaltenden Trockenheit warnen die Behörden vor einer weiter hohen Brandgefahr. Offenes Feuer und auch Funkenflug in Waldgebieten sind strikt untersagt.