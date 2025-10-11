Braut sucht nach Ehemann und erwischt ihn in flagranti!

Auf Sardinien endete eine Hochzeit im Eklat: Eine Braut erwischte ihren frisch angetrauten Ehemann im Bett – mit einer anderen Frau!

Es hätte der schönste Tag ihres Lebens werden sollen – doch für eine etwa 40-jährige Frau aus Italien wurde die Hochzeit zum Albtraum. Wie die Zeitung „La Nuova Sardegna“ berichtet, entdeckte sie ihren frischgebackenen ungefähr 10 Jahre jüngeren Ehemann während der Feier im Hotelzimmer – mit einer anderen Frau.

Frau war Verwandte der Braut

Bei der „anderen“ soll es sich laut der Zeitung um eine Schwester oder Cousine der Braut gehandelt haben. Gefeiert wurde mit rund 200 Gästen in einem Hotel an der Westküste Sardiniens. Alles verlief harmonisch, bis die Braut kurz vor Mitternacht ihren Mann nicht mehr finden konnte.

Er ging weder ans Telefon noch antwortete er auf Nachrichten. Gemeinsam mit Verwandten und Hotelpersonal machte sich die Frau auf die Suche – und stieß schließlich auf das festlich geschmückte Zimmer.

Der Schockmoment

Dort fand sie ihren Ehemann im Bett – zusammen mit einer Verwandten. Beim Versuch, sich den Ehering vom Finger zu reißen, verletzte sich die Braut leicht. Das Fest war augenblicklich beendet. Das Paar blieb zwar noch im selben Hotel, aber in getrennten Zimmern.

„Wie eine Komödie – nur echt“

Ob es zu einer Aussprache kam, ist unklar. Ein Hotelangestellter sagte laut „La Nuova Sardegna“: „Es sah alles aus wie eine Kinokomödie aus den 70er- oder 80er-Jahren – nur dass das Brautpaar echt war und niemand lachte.“