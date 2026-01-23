Alles zu oe24VIP
Jacques Moretti
Keine U-Haft mehr

Crans-Montana: Todesbar-Betreiber wieder auf freiem Fuß

23.01.26, 17:38
40 Menschen sind bei dem Feuer in einer Bar in Crans-Montana ums Leben gekommen. Evakuierungspläne fehlten, Eingangsbereiche blockiert, und sogar laut Aussagen von Mitarbeitern abgesperrt. Dennoch kommt der Betreiber Moretti aus der U-Haft frei. 

Wie der französische Fernsehsender "BFMTV" berichtet, kommt Jacques Moretti "in den nächsten Stunden" aus der U-Haft frei.

crans montana
Demnach wird er das Gefängnis in Sitten verlassen. Die Schweizer Justiz habe die Freilassung verordnet, heißt es. "BFMTV" beruft sich auf eine mit dem Umfeld der Ermittlungen vertraute Quelle. 

Schock-Details: Bar war nicht geprüft

Die Morettis, Jaques und seine Frau weisen weiterhin jede Schuld von sich. Nach der Brandkatastrophe mit 40 Toten kam heraus, dass Jahre vor der verheerenden Silvesternacht in Crans-Montana bei Inspektionen in der betroffenen Bar nach Informationen des Schweizer Senders RTS mehrere Brandschutzmängel festgestellt worden waren. Es sei aber nie geprüft worden, ob die Mängel beseitigt wurden.

