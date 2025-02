Der „Ballermann“ soll umbenannt werden

Der Ballermann, auch als Playa de Palma bekannt, könnte zukünftig einen neuen Namen bekommen

Die Playa de Palma- weltbekannt als der Ballermann - soll bald offiziell umbenannt werden.

Schluss mit "Ballermann"?

Der Hotel- und Restaurantverband Palma Beach hat dem Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez Llabrés, eine Änderung des Namens der Promenade Carretera de l’Arenal – so heißt der Ballermann wirklich – vorgeschlagen. Dieser soll künftig "Passeig de s’Arenal“ heißen.

Der Grund für diese plötzliche Namensänderung? Früher hatte die Straße zwei Fahrspuren, sodass die Bezeichnung "Carretera", also Straße, damals passend war. Heute dient die Straße als Promenade, auf der Menschen spazieren und Fahrrad fahren. Deshalb könnte sie nun auch den Namen "Paseo" bzw. auf mallorquin "Passeig" bekommen, berichtet BILD.de.

Der Küstenweg selbst hatte schon immer den Namen ‚Arenal‘, das soll auch bleiben. Da man auf Mallorca aber die mallorquinische Sprache würdigen will, wurde der Name "Passeig" vorgeschlagen. Ob deutschsprachige Bürger trotzdem der Nostalgie wegen beim Namen "Ballermann" bleiben, lässt sich nur spekulieren. Klar ist aber, der Begriff "Ballermann" bleibt in unserem Herzen!