Wuff! Kult-Kommissar Rex feiert Comeback im ORF

Er ist zurück und lässt damit die Herzen seiner Fans höher schlagen. Kult-Kommissar Rex kommt bald wieder im ORF.

Wie das Comeback der vier Pfoten und einer kalten Schnauze aussehen wird.

Vor 30 Jahren

Wie der Sender mitteilte, ist Folgendes geplant: "Vor mehr als 30 Jahren - im November 1994 - ging „Kommissar Rex“ erstmals im ORF und bei SAT.1 auf Verbrecherjagd, 2025 feiert der vierbeinige Ermittler sein großes Comeback: Im Frühjahr dieses Jahres starten in Wien die Dreharbeiten zu neuen Episoden der TV-Kultkrimi-Reihe, die der ORF wieder in Zusammenarbeit mit SAT.1 produziert. Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher übernehmen im fiktiven Wiener Morddezernat die Rollen von Kommissar Max Steiner und Inspektor Felix Burger; sechs Folgen in Spielfilmlänge stehen auf dem Drehplan."

In 125 Länder verkauft

Die Krimiserie wurde in 125 Länder verkauft und in Sprachen wie Vietnamesisch, Mandarin und Ungarisch übersetzt. Rex ist Kult und jetzt zurück!