Sensation! 90er-Kultserie Buffy bekommt Reboot und SIE spielt wieder mit

Sarah Michelle Gellar höchstpersönlich soll wieder mitmachen.

Großartige Neuigkeiten für 90er-Fans! Streamer Hulu steht kurz vor dem Abschluss eines Pilotauftrags für ein Reboot von Buffy the Vampire Slayer

Darin soll Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar als Buffy Summers zurückkehren.

Schauspielerin und Produzentin

Die 47-jährige Schauspielerin steht amerikanischen Berichten zufolge in abschließenden Verhandlungen, um als ausführende Produzentin zu fungieren und ihre für den Golden Globe nominierte Rolle in der Nachfolgeserie wieder aufzunehmen, die sich hauptsächlich auf eine neue Teenager-Jägerin konzentrieren würde.





"Ich habe immer Nein gesagt (zu der Idee eines Reboots), weil es so perfekt ist“, gestand Sarah in der The Drew Barrymore Show im vergangenen Dezember. Gellar weiter: "Aber wenn man „Sex and the City“ und „Dexter“ sieht und erkennt, dass es Möglichkeiten gibt, es zu tun, denkt man auf jeden Fall: „Na ja, vielleicht.“ Es könnte alles sein. Es ist ein Universum. Und es macht einem klar, dass wir diese Helden in dieser Welt, glaube ich, mehr denn je brauchen."

Die Showrunnerinnen und Schwestern Nora Zuckerman und Lilla Zuckerman, haben den Pilotfilm für „das nächste Kapitel im Buffyverse“ produziert und geschrieben, und Berichten zufolge sind sie bereits dabei, einen Autorenraum einzurichten.

Die Oscar-prämierte Regisseurin Chloé Zhao - die angeblich ein lebenslanger Buffy-Fan ist - wird den Pilotfilm im Rahmen ihres First-Look-Vertrags mit 20th Television und Searchlight TV produzieren und leiten.