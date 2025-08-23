DIESE Würmer fechten mit ihren Penissen, Verlierer wird zum Weibchen

Bei Plattwürmern entscheidet nicht das Zufallsprinzip, wer bei der Paarung die männliche Rolle übernimmt – vielmehr kommt es zu einem regelrechten Kampf.

Treffen zwei Tiere aufeinander, liefern sie sich ein skurriles Gefecht: Mit ihren Penissen, die sie wie winzige Schwerter einsetzen, fechten sie gegeneinander. Diese Duelle können minutenlang dauern und erfordern sowohl Geschick als auch Ausdauer.

Am Ende gibt es einen klaren Gewinner und Verlierer: Der siegreiche Wurm übernimmt die Rolle des Befruchters, während der Unterlegene die befruchteten Eier austragen muss. Damit trägt er die Verantwortung für den Nachwuchs – eine Rolle, die im Tierreich sonst meist festgelegt ist und nicht erst im Zweikampf entschieden wird.

Skurrile Evolution

Für Biologen ist dieses Verhalten ein faszinierendes Beispiel dafür, wie vielfältig und kreativ die Natur Fortpflanzung gestalten kann. Anstatt sich einfach zu paaren, haben Plattwürmer eine Methode entwickelt, die Wettbewerb und Strategie miteinander verbindet. Die „Penis-Fechterei“ gehört damit zu den ungewöhnlichsten und spektakulärsten Reproduktionsstrategien im gesamten Tierreich – und zeigt, dass Evolution manchmal Wege einschlägt, die selbst Fachleute verblüffen.