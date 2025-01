Dieser Pizza-Lieferant erhielt 25.000 Dollar Trinkgeld

Die Geschichte des Pizza-Lieferanten Connor Stephanoff bewegt die Welt. Er kämpfte sich durch Eis und Schnee, um seinen Kunden das Essen zu bringen - am Ende kassierte er 25.000 Dollar Trinkgeld.

Normal bekommt Stephanoff rund um die zwei Dollar Trinkgeld pro Lieferung. Er lebt bei seiner Oma und arbeitet in Indianapolis für das lokale Restaurant "Rockstar Pizza". Mit seinem kleinen Gehalt hilft er seiner Großmutter über die Runden.

Ein aufmerksamer Polizist hat das Leben des Lieferanten zumindest ein Stück weit verändert. Ein Schulbus-Unfall blockierte die Straße, Connor kämpfte sich durch den dichten Schnee, um die bestellten Pizzen auszuliefern.

Police-Officer Richard Craig regelte gerade den Verkehr, als ihm der Mann ohne Jacke auffiel. Der Polizist stockte das Trinkgeld des jungen Mannes auf 15 Dollar auf.

Aufruf im Internet

Nicht nur das: Er startete einen Aufruf im Internet. "Ich habe die Arbeitsmoral, das Engagement und die Entschlossenheit dieses jungen Mannes aus erster Hand erlebt, als ich während des Schneesturms am Unfallort war", erklärte der Beamte.

Beim Aufruf kamen 25.000 Dollar an Pizza-Trinkgeld zusammen. Stephanoff jubelt: "Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wahr ist, aber es ist so." Mit dem Top-Bonus will er seine Oma noch mehr unterstützen.