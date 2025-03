Drei Tote nach Lawinenabgänge in den Dolomiten

Bei einer Lawine auf dem Berg Forcella Giau unweit von Cortina d'Ampezzo sind drei Personen verschüttet worden, zwei von ihnen kamen ums Leben.

Bei den Opfern handelt es sich um eine 38-jährige Italienerin, die unterkühlt ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dort starb. Ihr 51-jähriger Bruder konnte sich retten. Zweites Todesopfer ist ein 40-jähriger US-Bürger, der mit den beiden Geschwistern unterwegs war. Die drei galten als erfahrene Bergsteiger, berichteten Medien.

Mehrere Lawinenabgänge

Eine weitere Lawine hat am Montagfrüh drei Menschen im Trentiner Val di Sole verschüttet. Zwei Personen konnten gerettet werden, während eine dritte Person noch unter den Schneemassen starb, berichteten lokale Medien.

Mehrere Lawinenabgänge wurden am Wochenende in den italienischen Alpen gemeldet. Auf dem Monte Fravort in der Nähe von Frassilongo im Trentino wurden zwei Tourengeher von einer Lawine erfasst. Die beiden waren mit dem Aufstieg beschäftigt, als sich die Lawine löste. Die beiden Bergsteiger - beide 32 Jahre alt - kamen mit mehreren Beinfrakturen davon.

Zwei weitere Lawinen im Susatal nördlich von Turin

Zwei weitere Lawinenunfälle ereigneten sich im Susatal nördlich von Turin. Im ersten Fall war eine Person betroffen, die einen Beinbruch und verschiedene Verletzungen erlitt. Bei der zweiten Lawine wurden drei Personen mitgerissen, sie konnten gerettet werden. In beiden Fällen gestalteten sich die Rettungsmaßnahmen aufgrund des schlechten Wetters langwierig und schwierig.

Ein australischer Freerider wurde außerdem im Gebiet des Passo dei Salati im Gressoney-Tal im norditalienischen Aostatal an der Grenze zu Frankreich von einer Lawine mitgerissen und ins Krankenhaus gebracht. Auch hier wurde die Bergung durch schlechtes Wetter behindert.