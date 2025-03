Google startet Satelliten zur Waldbrandbekämpfung

Mit dem Start des ersten von insgesamt 50 FireSat-Satelliten hat Google am Montag den Beginn seines Frühwarnsystems zur Waldbrandbekämpfung bekannt gegeben.

Die KI-gestützte Satellitenkonstellation soll laut einer Aussendung helfen, Waldbrände frühzeitig zu erkennen und so schneller einzudämmen. So sollen unter anderem alle 20 Minuten hochauflösende Bilder geliefert werden.

Die zunehmende Intensität und Häufigkeit von Waldbränden stelle weltweit eine wachsende Herausforderung dar. Google erinnerte in diesem Zusammenhang an die fast 900.000 Hektar verbrannter Fläche allein in Südeuropa im Jahr 2023. Viele der gegenwärtigen Frühwarnsysteme würden auf Satellitenbildern basieren, die meist nur in niedriger Auflösung oder mit starker Verzögerung vorliegen.

Vorhersage von Brandverläufen erhofft

Die FireSat-Satellitenkonstellation erkenne Brände hingegen bereits ab einer Größe von fünf mal fünf Metern, liefert alle 20 Minuten hochauflösende Bilder, um so eine frühzeitige Reaktion zu ermöglichen. Zudem soll mit historischen Branddaten eine präzisere Modellierung und Vorhersage von Feuerverläufen ermöglicht werden.

Entwickelt wurde FireSat von Google Research in Zusammenarbeit mit Muon Space, der Earth Fire Alliance, der Gordon and Betty Moore Foundation sowie dem Environmental Defense Fund. Google.org unterstützt das Projekt mit 13 Millionen Dollar im Rahmen der "AI Collaboratives for Wildfires"-Initiative, die KI gezielt zur Bekämpfung von Umweltkatastrophen einsetzt.