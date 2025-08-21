Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Energie der Sonne braucht eine Million Jahre bis zur Oberfläche
© Getty

Spannende Entdeckung

Energie der Sonne braucht eine Million Jahre bis zur Oberfläche

21.08.25, 07:20
Teilen

Die Energie, die das Sonnenlicht antreibt, entsteht tief im Inneren unseres Sterns.

Im Kern der Sonne verschmelzen unter enormem Druck und extremer Hitze Wasserstoffatome zu Helium – ein Prozess, den die Physik Kernfusion nennt. Dabei wird gewaltige Strahlungsenergie frei, die sich von dort langsam nach außen bewegt.

Doch der Weg eines einzelnen Photons, also eines Lichtteilchens, ist alles andere als geradlinig. Statt direkt zur Oberfläche zu gelangen, prallt es unzählige Male an Teilchen ab und ändert ständig seine Richtung. Fachleute sprechen von einem „Photonen-Zufallsspaziergang“. Auf diese Weise kann es zwischen 100.000 und einer Million Jahre dauern, bis die Energie den Kern verlassen hat.

Sobald die Strahlung jedoch die Sonnenoberfläche erreicht, verändert sich das Tempo radikal: Als sichtbares Licht schießt sie mit 300.000 Kilometern pro Sekunde durch das Vakuum des Alls – und erreicht die Erde in nur 8 Minuten und 20 Sekunden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden