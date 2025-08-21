Energie der Sonne braucht eine Million Jahre bis zur Oberfläche

Die Energie, die das Sonnenlicht antreibt, entsteht tief im Inneren unseres Sterns.

Im Kern der Sonne verschmelzen unter enormem Druck und extremer Hitze Wasserstoffatome zu Helium – ein Prozess, den die Physik Kernfusion nennt. Dabei wird gewaltige Strahlungsenergie frei, die sich von dort langsam nach außen bewegt.

Doch der Weg eines einzelnen Photons, also eines Lichtteilchens, ist alles andere als geradlinig. Statt direkt zur Oberfläche zu gelangen, prallt es unzählige Male an Teilchen ab und ändert ständig seine Richtung. Fachleute sprechen von einem „Photonen-Zufallsspaziergang“. Auf diese Weise kann es zwischen 100.000 und einer Million Jahre dauern, bis die Energie den Kern verlassen hat.

Sobald die Strahlung jedoch die Sonnenoberfläche erreicht, verändert sich das Tempo radikal: Als sichtbares Licht schießt sie mit 300.000 Kilometern pro Sekunde durch das Vakuum des Alls – und erreicht die Erde in nur 8 Minuten und 20 Sekunden.