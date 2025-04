Evakuierung: Israel bombardiert Vororte von Beirut

Israel hat nach einem Evakuierungsaufruf einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah nach dem Luftangriff am Sonntag Rauch über einem Gebäude in südlichen Vorort Hadat aufsteigen. Die israelische Armee hatte die Bewohner von Hadat zuvor zur Evakuierung aufgerufen und erklärt, es gebe in dem Vorort "Einrichtungen" der pro-iranischen Hisbollah-Miliz.

Es war der dritte israelische Angriff auf südliche Vororte von Beirut seit Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz Ende November.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah hatte unmittelbar nach dem Beginn des durch den Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ausgelösten Gaza-Krieges im Oktober 2023 mit verstärktem Raketenbeschuss auf Israel begonnen.

Israel reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Libanon und schließlich mit einer Bodenoffensive. Am 27. November vergangenen Jahres trat dann eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft.