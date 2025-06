Zwei Tage nach dem brutalen Angriff auf jüdische Demonstranten im US-Bundesstaat Colorado mit zwölf Verletzten haben die Behörden die Familie des Verdächtigen in Gewahrsam genommen.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte am Dienstag im Onlinedienst X, die Regierung wolle herausfinden, ob die Familie des mutmaßlichen Täters von den Plänen gewusst oder sie sogar unterstützt habe.

US-Medien zufolge nahm die Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde ICE eine Frau und fünf Kinder in Gewahrsam. Noem nannte den Verdächtigen in einem auf X verbreiteten Video einen "Terroristen". Dieser werde "mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt". US-Präsident Donald Trump hatte den Angriff mit Molotow-Cocktails am Montag als "Terrorakt" verurteilt. Der Verdächtige ist ein 45-jähriger ägyptischen Staatsbürger, dessen US-Visum seit mehr als zwei Jahren abgelaufen war.

Attackierte jüdische Demonstranten

Der Angreifer hatte am Sonntag (Ortszeit) in der Stadt Boulder nordwestlich von Denver jüdische Demonstranten attackiert, die für die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas im Gazastreifen auf die Straße gingen. Dabei brüllte er "Free Palestine!" (Freiheit für Palästina). Die Justiz legt ihm versuchten Mord und ein Hassverbrechen zur Last. Ihm droht eine lebenslange Gefängnisstrafe.