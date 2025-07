Baby-Präriehunde stehlen allen die Show

In der Anlage der Schwarzschwanz-Präriehunde im Tiergarten Schönbrunn herrscht derzeit reges Treiben über und unter der Erde: Sechs Jungtiere sind bereits Mitte Mai zur Welt gekommen.

Sechs Schwarzschwanz-Präriehund-Babys, Mitte Mai geboren, erkunden erstmals ihre Anlage. Nach einem Monat versteckt im unterirdischen Bau – nackt und blind zur Welt gekommen – knabbern die Jungtiere nun neugierig an Grashalmen. "Schwarzschwanz-Präriehunde sind in den weiten Steppen Nordamerikas heimisch. Der Nachwuchs ist jetzt bei uns im Tiergarten gut zu beobachten. Bei einem Besuch sollte man sich das nicht entgehen lassen", so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

© Daniel Zupanc

Die nordamerikanischen Hörnchen-Verwandten verdanken ihren Namen der schwarzen Schwanzspitze und ihrem bellenden Alarmruf, der vor Feinden warnt. Sie leben in komplexen Familienverbänden: Ein Männchen mit mehreren Weibchen bildet eine Gruppe, die sich in der Wildnis zu riesigen Kolonien zusammenschließt. Durch gegenseitige Fellpflege und gemeinsames Schlafen stärken sie ihre sozialen Bande. Ihre unterirdischen Tunnelsysteme wirken wie "Städte" und tragen entscheidend zur Bodenlockerung und einem gesunden Ökosystem bei.