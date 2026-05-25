Fataler Bus-Crash: Mindestens 17 tote Touristen

In Pakistan sind am Montag mindestens 17 Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Zehn weitere Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, als ein Reisebus auf dem Weg von Swat nach Peshawar in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa wegen einer Panne am Straßenstand stehen blieb und von einem Kleinbus gerammt wurde.

Das Fahrzeug fuhr den Angaben zufolge auch Fahrgäste an, die aus dem Bus ausgestiegen waren. Viele Businsassen waren auf dem Weg nach Hause, um das islamische Opferfest Eid al-Adha zu feiern.

Verkehrsunfälle sind in Pakistan häufig. Als Hauptgründe dafür gelten marode Straßen, die gefährliche Fahrweise vieler Verkehrsteilnehmer und die mangelnde Durchsetzung von Verkehrsregeln.