Ferrari-Händler soll Autos mehrfach verkauft haben

Der Ferrari-Vertragshändler Mertel Italo Cars in Nürnberg steht im Zentrum eines mutmaßlichen Skandals.

Laut Informationen der deutschen WELT sollen Führungskräfte des Unternehmens mehrfach Luxusfahrzeuge verkauft und sich anschließend ins Ausland abgesetzt haben. Betroffen sind möglicherweise Dutzende Kunden – und der Schaden könnte in die dreistellige Millionenhöhe gehen.

Durchsuchungen und Ermittlungen

Auf dem Firmengelände am Röthensteig in der Nordwestlichen Außenstadt kam es laut Medienberichten in dieser Woche zu Durchsuchungen durch die Polizei. Besorgte Kunden versuchten sich Zugang zu den abgesperrten Betriebsräumen zu verschaffen – in Sorge um ihr Fahrzeug oder ihr Geld.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Ermittlungen aufgenommen. Sprecherin Heike Klotzbücher bestätigte: „Es laufen Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts auf Betrug, Insolvenzverschleppung und Urkundenfälschung.“

Im Visier der Behörden stehen offenbar zwei Führungskräfte des Unternehmens. Laut unbestätigten Berichten sollen sie sich bereits ins arabische Ausland abgesetzt haben.