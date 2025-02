Flugzeug-Crash in Toronto: Mindestens acht Verletzte

"Toronto Pearson ist über einen Zwischenfall bei der Landung eines aus Minneapolis kommenden Delta-Airlines-Flugzeugs informiert", teilte der Flughafen Toronto-Pearson auf der Plattform X mit. Laut mehreren Medienberichten sollen acht Personen verletzt worden sein. Wie Reuters mitteilt, soll sich eine Person in kritischem Zustand befinden. Was genau passiert ist, blieb zunächst unklar.

BREAKING- Toronto had a Delta flight flipped upside down. I got these photos from a friend on the plane. He’s okay. Minnesota to Toronto. pic.twitter.com/DeSoYAlsVo