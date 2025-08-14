Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Cottontail Papillomavirus
© Getty Images (Archivbild)

Wucherungen

"Frankenstein"-Kaninchen – Grusel-Virus entstellt Tiere

14.08.25, 12:18
Teilen

In den USA sorgt derzeit das sogenannte "Frankenstein"-Kaninchen für Aufsehen.

Betroffen sind vor allem wilde Baumwollschwanzkaninchen, die sich mit dem Cottontail Papillomavirus infizieren. Das Virus verursacht schwarze, tentakelartige Wucherungen am Kopf- und Maulbereich. Mehrere Sichtungen gab es zuletzt in Fort Collins, Colorado. Eine Anwohnerin berichtete gegenüber "9News", sie habe ein Kaninchen mit "schwarzen Stacheln" rund ums Maul gesehen.

Virus wird durch Parasiten übertragen

Das Virus wird durch Parasiten wie Zecken und Flöhe übertragen, besonders in den warmen Sommermonaten. Während die aktuellen Fälle aus Colorado stammen, tritt die Krankheit vor allem im Mittleren Westen der USA auf. Bereits 2013 erregte ein ähnlicher Fall in Minnesota mediale Aufmerksamkeit. Damals filmte ein Einwohner ein infiziertes Tier in seinem Garten und nannte es "Frankenstein-Hase". 

Cottontail Papillomavirus
© Getty Images (Archivbild)

Für Menschen und Haustiere gilt das Virus als ungefährlich, für Kaninchen ist es jedoch hoch ansteckend und oft lebensbedrohlich. Die Tumore können so stark wachsen, dass die Tiere nicht mehr fressen können und verhungern. In manchen Fällen bilden sich die Wucherungen von selbst zurück.

Hauskaninchen sind besonders gefährdet: Bei ihnen kann die Krankheit schwer verlaufen und möglicherweise eine aggressive Form von Hautkrebs auslösen. Eine frühzeitige chirurgische Entfernung der Tumore kann lebensrettend sein. Wildtier-Experten warnen dringend davor, infizierte Tiere anzufassen oder sich ihnen zu nähern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden