Frau und Kind von Fußball-Star entführt, während er sich versteckte

Quito, Ecuador. Die Frau und das fünfjährige Kind des ecuadorianischen Fußballspielers Jackson Rodríguez wurden am frühen Mittwoch entführt, wie Medien berichten. Als Männer in ihr Haus einbrachen, versteckte sich der Fußball-Star unter seinem Bett.

Die Entführungen fanden gegen 3 Uhr morgens in der Küstenstadt Guayaquil statt, gaben die Behörden bekannt. In seiner Aussage bei der Polizei sagte der 26-jährige Verteidiger, er habe sich unter einem Bett versteckt, als er hörte, dass die Haustür aufgebrochen wurde, so der Polizeichef.

Die Täter nahmen Rodríguez' Frau und Kind mit, nachdem sie die Frau gefragt hatten, ob Rodríguez in der Wohnung sei.

Sah PKW mit Frau und Kind wegfahren

Nach Angaben der Polizei sah Rodríguez von einem Fenster aus, „dass die Personen in einem grauen Pickup mit Doppelkabine unterwegs waren“. Der Vorfall ereignete sich inmitten eines Ausnahmezustands, den die Regierung vor 10 Tagen über neun Gebiete des Landes verhängt hatte, darunter auch die Provinz Guayas, zu der Guayaquil gehört.

Kriminalitäts-Problem

Die Maßnahme ermöglicht die Mobilisierung der Sicherheitskräfte in diesen Gebieten, um die Aktivitäten der organisierten Kriminalität zu bekämpfen, die von den Behörden für die Welle der Gewalt verantwortlich gemacht wird.

Unsicherheit und Kriminalität plagen Ecuador seit vier Jahren, wobei sie nach Angaben der Regierung in den ersten Monaten des Jahres zugenommen haben. Zwischen Januar und März wurden 2.345 gewaltsame Todesfälle gemeldet, von denen sich 742 in Guayaquil, 168 Meilen südwestlich der Hauptstadt Quito, ereigneten.

Sportler heimgesucht

In der Vergangenheit wurden auch andere Sportler angegriffen. Im Dezember 2024 wurde der Fußballspieler Pedro Perlaza, der für die Liga de Quito spielte, in Esmeraldas, einer Stadt 113 Meilen nordwestlich von Quito, entführt und einige Tage später wieder freigelassen. Lokale Medien zitieren den Polizeichef: „Die Verbrecher wussten genau, wen sie suchten.“