Fünf Touristen sterben bei Schneesturm im Nationalpark

Bei einem Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine in Chile sind fünf Touristen ums Leben gekommen.

Unter den Todesopfern seien zwei Deutsche, zwei mexikanische Staatsbürger sowie eine Britin, erklärte José Antonio Ruiz, Vertreter der Region Magallanes, am Dienstag vor Journalisten. Die Touristen wurden den Angaben zufolge von dem Schneesturm überrascht, als sie den Nationalpark erkundeten.

Zuvor hatte Ruiz bereits den Tod der beiden Mexikaner bekanntgegeben und erklärt, sieben weitere Besucher des Parks würden noch vermisst. Vier der Vermissten wurden lebend gefunden. Der bei Touristen beliebte Nationalpark Torres del Peine ist für seine Granitberge, Gletscher und beeindruckende Tierwelt bekannt. Er liegt etwa 2.800 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago.