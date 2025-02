Für Gattin: Geheime Beauty-OP und Gewichtsverlust bei Politiker

Vor der Wahl noch zum Schönheits-Doc! Der deutsche FDP-Politiker speckte für seine große Liebe ab und hat etwas an sich machen lassen. Das musste er tun, um wieder für die Bundestagswahl kandidieren zu dürfen. Was seine Frau damit zu tun hat, erfährst du hier.

In der deutschen Politik geht es momentan drunter und drüber. Einer der kandidierenden Partei-Granden, FDP-Vize Wolfgang Kubicki (72), scheint sich besonders gewissenhaft darauf vorbereitet zu haben.

Mitten im Wahlkampf

Die deutschen Parteien kämpfen um Stimmen und um Sitze im Bundestag. Darunter ist auch Kubicki, der einen Packt mit seiner Frau abschließen musste, um wieder antreten zu dürfen. Vergangenen April machte sie eine Ansage: Er dürfe nur noch einmal für den Bundestag kandidieren, wenn er abnehme.

15 Kilo weniger

Der Politiker war hoch motiviert und schaffte es tatsächlich: 15 Kilo hat er abgenommen. Sogar seine Frau sei überrascht gewesen. Aber eine Kleinigkeit hat er auch an sich machen lassen. Eine geheimnisvolle Schönheits-OP.

Am 9. Dezember ließ sich Kubicki - für seine eigene Gesundheit - die Schlupflider straffen. Sein Arzt hatte ihm dazu geraten, weil Kubickis Sichtfeld beeinträchtigt war. Jetzt sieht er alles wieder heller und klarer. Mit aktuell 85 Kilogramm wiege er so viel wie an seinem Hochzeitstag. Wie neu geboren also!