Gender-Reveal-Party löste Mega-Brände in El Dorado aus

Kalifornien. Ein Feuerwerk auf einer „Baby-Geschlechtsenthüllungs-Party“ hat in Kalifornien (USA) ein dramatisches Buschfeuer ausgelöst. Im unten angeführten Tweet der kalifornischen Behörde für Brandschutz heißt es, dass der Brand durch ein raucherzeugendes pyrotechnisches Gerät entstanden sei.

CAL FIRE Law Enforcement has determined the El Dorado Fire, burning near Oak Glen in San Bernardino County, was caused by a smoke generating pyrotechnic device, used during a gender reveal party. The fire began at… https://t.co/w62ZRuBdNJ

#ElDoradoFire (8,600 Acres/7% contained) morning update for Sept. 7:



On Yucaipa Ridge's south slope, it continued to burn throughout the night making a significant push downslope from Wilshire Peak to below Pine Bench Rd., impacting structures.



