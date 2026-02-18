Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
aceh
© Getty Images

Bis 100 Meter tief

Gigantisches Erdloch verschlingt komplette Plantage

18.02.26, 13:57
Teilen

In Indonesien frisst sich ein riesiges Erdloch Stück für Stück durch eine Plantage. Luftaufnahmen zeigen, wie sich das Loch einer Siedlung nähert und eine Spur der Verwüstung hinterlässt.

Ein riesiges Erdloch wächst derzeit in der indonesischen Provinz Aceh in rasanter Geschwindigkeit. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre ist das Loch von 27.000 auf 30.000 Quadratmeter angewachsen. Laut "Myanmar International TV" (MITV) ist es aktuell etwa 100 Meter tief.

Der Erdrutsch hat einen Großteil von Ackerflächen zerstört. Wie die "Hessische Allgemeine" berichtet, sind unter anderem Kaffee‑, Chili‑ und Zuckerrohr‑Plantagen im Erdloch verschwunden.

Kombination Grund für das Erdloch

Die verzweifelten Bauern versuchen, ihre Felder auf den übrigen Flächen zu verteilen. Damit möchten sie dem wachsenden Krater ausweichen. Nun hat das Erdloch sogar einen Teil der Hauptstraße, die Aceh mit dem Nachbarbezirk verbindet, verschlungen. Der Verkehr ist nun sehr eingeschränkt. Das Loch gefährdet auch die Energieversorgung. Ein Hochspannungsmast wurde schon an einen anderen Platz verlegt.

aceh
© Getty Images

aceh
© Getty Images

Für den gigantischen Krater sind laut Experten eine Kombination aus geologischer Struktur und Klimaeinflüssen verantwortlich. Das Dorf liegt auf weichem vulkanischem Gestein und Sand, die von einem alten Vulkan stammen. Nach langen und heftigen Regenfällen konnte Wasser tief in diese Schicht eindringen und weichte diese auf. Die ersten Löcher haben sich bereits Anfang der 2000er Jahre gebildet, so "CNN Indonesia".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen