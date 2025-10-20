Alles zu oe24VIP
Großbrand in Raffinerie nahe Budapest vor Trump-Putin Treffen
UNGARN

Großbrand in Raffinerie nahe Budapest vor Trump-Putin Treffen

20.10.25, 23:55
In der Nacht zu Montag ist in der ungarischen MOL-Raffinerie Százhalombatta ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, die Flammen waren kilometerweit sichtbar. Verletzt wurde niemand.

Die Raffinerie liegt strategisch bedeutsam: Nur etwa 30 Kilometer südlich von Budapest, direkt an wichtigen Verkehrs- und Versorgungsachsen.

 

Damit befindet sich die Anlage in unmittelbarer Nähe zur ungarischen Hauptstadt und ist ein zentrales Element der nationalen Energieversorgung.

 

Trump-Putin-Gipfel in Budapest rückt Region ins Rampenlicht

Gerade jetzt rückt die Region ins internationale Rampenlicht, denn US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben angekündigt, sich in Budapest zu einem historischen Gipfeltreffen zu treffen. Das Treffen sorgt für erhebliche politische Spannungen, da es das erste persönliche Zusammentreffen der beiden seit Beginn des Ukraine-Krieges wäre. Die Nähe der brennenden Raffinerie zur Hauptstadt verstärkt die sicherheitspolitische Bedeutung des Ortes zusätzlich.

