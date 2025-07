Holländerin stirbt bei Bootsunglück am Comer See

Am Comer See in Norditalien, einem beliebten Reiseziel vieler Österreicher, ist es am Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Eine etwa 30-jährige Frau aus den Niederlanden kam bei einem Zusammenstoß zweier Boote ums Leben, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Der Unfall passierte Samstagnachmittag in der Nähe der Villa Geno, einem historischen Ort am östlichen Stadtrand von Como. Die Frau war mit Freundinnen unterwegs. Medienberichten zufolge wurde sie durch den Aufprall ins Wasser geschleudert und von der Schiffsschraube eines der Boote verletzt. Sie wurde mit Herzstillstand ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb. Beide Boote wurden von den Behörden beschlagnahmt. Ein Vermisster Wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Vorfall: Im östlichen Seearm bei Abbadia Lariana (Provinz Lecco) wurde ein Badegast als vermisst gemeldet, nachdem er beim Schwimmen untergegangen und nicht mehr aufgetaucht war. Feuerwehr, Küstenwache und ein Rettungshubschrauber suchten am Abend mit Tauchern nach der Person. Der Comer See liegt rund 50 Kilometer nördlich von Mailand. Er gehört zu den bekanntesten Urlaubszielen Italiens.