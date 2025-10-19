Alles zu oe24VIP
Houthi-Rebellen stürmen UN-Quartier
Houthi-Rebellen stürmen UN-Quartier

19.10.25, 06:55
Mitglieder der Houthi-Miliz im Jemen sind UN-Angaben zufolge auf das Gelände der Vereinten Nationen in der Hauptstadt Sanaa eingedrungen.  

15 UN-Mitarbeiter seien dort derzeit untergebracht, hieß es in der Nacht auf Sonntag weiter. Diese seien neuesten Informationen nach in Sicherheit und hätten Kontakt zu ihren Familien aufgenommen. Die Lage dauere an.

Die UN ergriffen alle erforderlichen Maßnahmen und stünden in Kontakt mit den zuständigen Behörden, um die Sicherheit der Mitarbeiter und des Eigentums zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung.

