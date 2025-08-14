Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Ibiza-Aufreger: Touristin muss 12€ fürs Tasche-Aufhängen zahlen
© Getty

Abzocke-Lokal

Ibiza-Aufreger: Touristin muss 12€ fürs Tasche-Aufhängen zahlen

14.08.25, 22:39
Teilen

Auf Ibiza sorgt ein kurioser Vorfall für Diskussionen über die Grenzen gastronomischer Kreativität – und Abzocke. 

Die Spanierin Laura Cunei war mit einer Begleitung in einem japanischen Restaurant essen, als ihr die Kellnerin freundlich anbot, ihre Handtasche an einem Haken am Tisch aufzuhängen. Zunächst lehnte sie ab, nahm das Angebot dann aber an. Die Überraschung kam mit der Rechnung: Unter den Posten stand «Taschenhaken – 12 Euro».

In einem Beitrag auf Social Media wandte sich Cunei an die Beschwerdeplattform «Soy Camarero» sowie an Spaniens Verbraucherorganisation OCU und das Generalsekretariat für Verbraucherangelegenheiten. «Ist das legal?», fragte sie öffentlich – und veröffentlichte dazu ein Foto der Rechnung. Nach ihrer Reklamation bot das Personal an, den Haken als Souvenir mitzugeben. Als sie ablehnte, strich das Restaurant den Betrag und brachte eine neue Rechnung.

Der Vorfall löste in Spanien eine Welle empörter Reaktionen aus. «Es wird der Tag kommen, an dem sie einem den Stuhl und die Klimaanlage in Rechnung stellen», schrieb ein Nutzer. Andere kritisierten, dass Kunden oft nicht im Voraus über Zusatzkosten informiert werden – eine Praxis, die das Vertrauen in die Gastronomie untergrabe. Für viele ist der «Taschenhaken-Fall» ein weiteres Beispiel dafür, wie ein kreativer Einfall schnell zur Imagefalle werden kann.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden