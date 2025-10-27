Louvre-Räuber hatten Helfer im Museum! Israel-Spione decken auf

Nach dem spektakulären Raub aus dem Louvre-Museum in Paris wurden zuletzt zwei Verdächtige festgenommen. Nun kommen immer mehr Details ans Licht, denn die Räuber hatten offenbar Helfer - ausgerechnet Mitarbeiter aus dem Museum!

Zwei Verdächtige des Raubs im Pariser Louvre wurden bisher festgenommen, die Fahndung nach weiteren zwei Verdächtigen läuft. An dem Einbruch sollen offenbar noch mehr Personen involviert gewesen sein, wie israelische Geheimdienst-Vertreter jetzt bei den Ermittlungen herausgefunden haben.

Gegenüber der „Bild“ gab etwa Zvika Nave, CGI-Chef, an: „Eine mit dem Museum verbundene Person heuerte uns über unsere Filiale in Rom an, da es in der derzeitigen politischen Lage schwierig ist, direkt mit israelischen Firmen zusammenzuarbeiten. Ein Team von CGI reiste von Rom sofort nach Paris und überprüfte Mitarbeiter des Museums, der Security, Touristenführer.“

Mitarbeiter in Raub involviert

Schnell sei man auf digitale forensische Spuren gekommen, die darauf hinwiesen, dass eine Anzahl von Mitarbeitern in den Raub involviert war, berichtet das deutsche Medium den Geheimdienst-Chef.

Der spektakuläre Raubüberfall

Am 19. Oktober waren vier Einbrecher mit Hilfe eines Lastenaufzugs in die erste Etage des berühmten Museums im Zentrum von Paris gelangt und hatte mit einem Trennschleifer zwei Vitrinen geöffnet. Die Diebe erbeuteten acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierte Schmuckstücke der französischen Kronjuwelen.

Weiter Fahndung nach Verdächtigen

Der Einbruch erfolgte eine halbe Stunde nach Museumsöffnung und dauerte keine zehn Minuten. Die Täter entkamen auf Motorrollern. Die Pariser Staatsanwaltschaft schätzte den Schaden unter Berufung auf das Museum auf 88 Millionen Euro. Am Samstag wurden zwei Verdächtige festgenommen, nach zwei weiteren wird gefahndet.