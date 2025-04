Kardinal verspricht sehr kurzes Konklave

Der deutsche Kardinal Reinhard Marx ist der Ansicht, dass das Konklave für die Wahl des Nachfolgers von Papst Franziskus nur ein paar Tage dauern wird.

Laut dem Erzbischof von München und Freising, einer der drei deutschen Papst-Wähler, muss der zukünftige Pontifex "kommunikativ" sein und "die Glaubwürdigkeit des Evangeliums in den Mittelpunkt stellen".

"In diesen Tagen kann man die Stimmung des Volkes Gottes sehen. Die Kardinäle können diese Stimmung nicht ignorieren. Die Kirche ist dazu da, den Menschen zu dienen", so Marx bei einer Pressekonferenz nach der Beerdigung von Papst Franziskus am Samstag in Rom.

Marx bestritt, dass er im Konklave "ein Königsmacher" sein wird

Marx bestritt, dass er im Konklave die Rolle "eines Königsmachers" spielen wird. "Wir sind nicht auf der Suche nach einem Königsmacher. Ich bin kein Königsmacher, ich bin Mitglied des Kardinalskollegiums und die nächste Woche wird dazu dienen, sich unter den Kardinälen besser kennenzulernen", so Marx.

Auf die Frage, ob Franziskus' Nachfolger nach fast 50 Jahren wieder ein Italiener sein könnte, antwortete der 71-jährige Kardinal: "Alles ist offen. Es ist nicht eine Frage der Sprache, des Landes oder der Kultur, es geht um die Person. Es geht nicht um die Frage, ob der neue Papst konservativ oder progressiv ist. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und des Dialogs", erklärte der deutsche Kardinal.

"Der neue Papst muss sich über die Bedeutung des Evangeliums in der ganzen Welt im Klaren sein. Er muss eine universelle Vision haben, wie Franziskus. Der neue Papst muss in diesem Sinne glaubwürdig sein. Er muss wissen, wie er mit den Menschen kommunizieren kann. Es ist eine Frage des Blicks auf das Evangelium", betonte Marx.