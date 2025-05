Katze überlebte tödlichen Sturz ihrer Besitzer: Neben Leichen gefunden

Ein paar Kratzer, aber wohlauf: Ein Katze in den USA hat den tödlichen Sturz ihrer Besitzer in eine Schlucht in einem beliebten Nationalpark im Bundesstaat Utah offenbar ohne größere Verletzungen überlebt.

Die Katze sei in einem schwarzen, weichen Transportbehälter im bei Touristen beliebten Bryce Canyon Nationalpark gefunden worden, erklärte die Tierschutzorganisation Best Friends Animal Society am Donnerstag.

Ab sofort: Handys an Wiener Schulen verboten

Neben Besitzer-Leichen Der Behälter sei zwar "schmutzig und zerrissen" gewesen. Die zwölf Jahre alte Katze habe den Sturz aber "anscheinend gut überstanden". Das Tier wurde demnach neben den Leichen zweier Menschen gefunden - dabei handelte es sich offenbar um seine Besitzer. Das Ehepaar im Alter von 45 und 58 Jahren kam nach Angaben der örtlichen Behörden Anfang der Woche bei einem Sturz von einem beliebten Ausflugsziel im Bryce Canyon ums Leben. Lokalen Medien zufolge starben die beiden zwischen Montag und Dienstag. Ins Tierheim gebracht Die Katze, die jetzt Mirage heißt, wurde schließlich am Dienstagabend lebend gerettet und in ein Tierheim gebracht. Den Tierschützern zufolge war Mirage zwar "verfilzt und ein wenig wund, aber bei der Untersuchung freundlich". Erste Untersuchungsergebnisse hätten keine Auffälligkeiten gezeigt. Die Katze habe zudem von alleine getrunken und gefressen.