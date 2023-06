Ausritt am Erzberg: Red-Bull-Piloten schon in Österreich

Auf dem Weg zum Red Bull Ring haben die beiden Formel-1-Piloten Max Verstappen und Yuki Tsunoda noch einen kleinen Zwischenstopp eingelegt.

Ihre Einsatzfahrzeuge für den kleinen Ausritt am Erzberg: Riesige Monster-Trucks. Drei Meter hoch, 3,70 Meter breit, 5,40 Meter lang und 4,2 Tonnen schwer. Ein einzelner Reifen dieses Mega-Trucks wiegt schon fast so viel wie ein kompletter F1-Bolide. Unter der Haube steckt ein 5,7 Liter Chevy Big Block mit satten 500 Pferdestärken.

Das Rennen, welches sich Verstappen und Tsunoda anschließend lieferten, hatte alles zu bieten, was ein echtes F1-Rennen auch zu bieten hat. Fehlstart, Kampf in der letzten Kurve und technische Probleme. "Mein Ziel in der Qualifikationsrunde war eigentlich zu überleben. Es hat dann aber eine Menge Spaß gemacht!", so Verstappen. Tsunoda hingegen zeigte sich von seiner spaßigen Seite: "Max hatte Zündaussetzer. Vielleicht auch deshalb, weil ich seinem Motor einen Schluck Wasser verabreicht habe..."

Der Erzberg in der Steiermark ist Austragungsort des legendären Erzbergrodeos. Erst vor wenigen Wochen verteidigte Mani Lettenbichler (KTM) seinen Titel.