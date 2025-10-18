Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Kirchenmitglied halbnackt mit ihrem Priester erwischt
© getty

Sie war verlobt

Kirchenmitglied halbnackt mit ihrem Priester erwischt

18.10.25, 20:56
Teilen

Ein Mann und eine Frau wurden halb nackt unter dem Waschbecken eines Priesters erwischt – doch die Geschichte ist komplizierter, als es zunächst scheint. 

Die Szene sorgte für Aufsehen: In einem Pfarrhaus wurden ein halbnackter Priester und eine junge Frau unter intimen Umständen erwischt – beide versteckten sich im Badezimmer und neben an - im kirchlichen Gebäude.

Frau war verlobt

Brisant: Die halbnackte Frau, die sich unter dem Waschbecken versteckte, ist verlobt gewesen - und ausgerechnet ihr Zukünftiger hat sie gemeinsam mit Freunden gesucht - und schließlich dort erwischt.

Absurde Erklärung

Sie und ihr Priester (sie eines seieneer Kirchen-Mitglieder) gaben eine absurde Erklärung ab: Sie behaupteten, sie hätten dort Geister beschwören wollen – damit trieben sie den Täuschungsversuch weiter ins Absurde - außerdem lieferte sie noch eine Ausrede: Sie habe dort nur duschen wollen. 

Die Ermittler prüfen derzeit sowohl den Aspekt des Eindringens als auch mögliche leichtere Formen des sexuellen Fehlverhaltens in Kirchenräumen. Ein kirchliches Disziplinarverfahren wurde bereits eingeleitet. Die Szenerie spielte sich in Brasilien ab. 

Der Fall wirft erneut Fragen auf über die Sicherheit kirchlicher Räume und den Umgang mit Missbrauch und Respektlosigkeit gegenüber religiösem Umfeld.  Ob die junge Frau noch verlobt ist, ist unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden