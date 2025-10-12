Vor Petersdom! Mann uriniert - Papst reagiert

Rom – Ein unfassbarer Vorfall hat am Freitagmorgen den Vatikan erschüttert: Ein Mann urinierte mitten im Petersdom auf den Altar – vor den Augen zahlreicher Gläubiger und Touristen. Sicherheitskräfte griffen sofort ein, während sogar Papst Leo XIV. tief bestürzt reagierte.

Wie die römische Zeitung „Il Tempo“ berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 9.30 Uhr im Herzen des Petersdoms. Der Mann soll die Sicherheitsabsperrungen, die den Altarbereich schützen, ungehindert überwunden haben. Anschließend stieg er die Stufen hinauf, entblößte sich und urinierte demonstrativ auf den Altar – eines der heiligsten Symbole der katholischen Kirche.

Zahlreiche Besucher, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Basilika aufhielten, reagierten schockiert. Sicherheitskräfte der vatikanischen Gendarmerie, die in Zivil vor Ort waren, griffen unmittelbar ein. Der Mann wurde festgenommen und aus der Kirche geführt.

So reagierte Papst

Nach Angaben von „Il Tempo“ wurde auch Papst Leo XIV. über den Vorfall informiert. Der Papst soll laut vatikanischen Quellen „bestürzt und tief betroffen“ auf die Nachricht reagiert haben. Eine offizielle Stellungnahme des Heiligen Stuhls steht bislang aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Petersdom Ziel respektloser Handlungen wurde. Bereits im Februar hatte ein rumänischer Staatsbürger mehrere Kerzenleuchter von einem Altar gestoßen und dabei erheblichen Sachschaden angerichtet.

Hintergrund unklar

Die Hintergründe der Tat vom Freitag sind noch unklar. Italienische Medien berichten, der Mann könnte unter psychischen Problemen gelitten haben – eine Bestätigung durch die Behörden liegt derzeit jedoch nicht vor. Die vatikanische Gendarmerie hat Ermittlungen aufgenommen.