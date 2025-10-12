Alles zu oe24VIP
Kloster in Flammen! Nonnen gerade noch gerettet
Kloster in Flammen! Nonnen gerade noch gerettet

12.10.25, 14:44 | Aktualisiert: 12.10.25, 15:58
In Norditalien ist ein historisches Kloster in Flammen aufgegangen.  Die Nonnen konnten gerettet werden.

 Das Kloster Bernaga in La Valetta Brianza, etwa 30 Kilometer östlich von Mailand, wurde bei dem Brand vollständig zerstört, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Es war im Jahr 1628 gegründet worden und beherbergte zahlreiche Kunstschätze, von denen die meisten von den Flammen vernichtet wurden.

22 in dem Kloster lebende Nonnen konnten italienischen Medienberichten zufolge unverletzt gerettet werden. Die Brandursache war zunächst unklar, nach Behördenangaben könnte ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben. Bürgermeister Marco Panzeri sprach von einer "Katastrophe" und einem "riesigen Schaden" an dem Kloster.

Im Kloster Bernaga hatte der im vergangenen Monat von Papst Leo XIV. heiliggesprochene Carlo Acutis seine erste Kommunion empfangen. Der internetaffine und tiefgläubige Acutis ist der erste Vertreter der Millennial-Generation, der heiliggesprochen wurde.

