Riesige Rauchwolken über Flughafen: Kompletter Betrieb eingestellt


Feuerinferno

Riesige Rauchwolken über Flughafen: Kompletter Betrieb eingestellt

18.10.25, 17:53
Nach dem Ausbruch eines Feuers ist der Flugbetrieb auf dem internationalen Flughafen Hazrat Shahjalal in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka aktuell komplett eingestellt.  

Der Brand sei im Frachtbereich am Samstagnachmittag (Ortszeit) ausgebrochen, sagte ein Sprecher des Zivilschutzministeriums. Die Ursache ist noch unklar.

Behördenangaben zufolge war die Feuerwehr mit dutzenden Fahrzeugen im Einsatz. Zudem halfen Einheiten von Bangladeschs Luftwaffe und Marine bei der Bekämpfung des Großbrandes.

Riesige Rauchwolken über Flughafen: Kompletter Betrieb eingestellt


Riesige Rauchwolken über Flughafen: Kompletter Betrieb eingestellt


Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Berichte. In sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie dichter, schwarzer Rauch über dem Flughafen aufsteigt.

Riesige Rauchwolken über Flughafen: Kompletter Betrieb eingestellt


Flüge umgeleitet

Die zivile Luftfahrtbehörde des südasiatischen Landes hatte nach eigenen Angaben unmittelbar nach Entdeckung des Brandes bis auf weiteres alle Starts und Landungen untersagt. Die staatlich betriebene Fluggesellschaft Biman Bangladesh Airlines leitete einige ihrer Flüge, die eigentlich in Dhaka hätten landen sollen, auf Flughäfen in den Städten Sylhet und Chattogram um.

