Tanker explodiert: Schiff von Geschoß getroffen

Vor der Küste Jemens hat sich nach britischen Angaben eine Explosion auf einem Tanker mit Flüssiggas ereignet, nachdem dort ein Geschoß eingeschlagen war.

Dem britischen Sicherheitsunternehmen Ambrey zufolge setzte der Tanker am Samstag ein Notsignal ab. Laut der in der Region aktiven EU-Militärmission Eunavfor Aspides begann daraufhin eine Bergungsmission, bei der zunächst 24 der 26 Crew-Mitglieder gerettet wurden. Die beiden anderen Besatzungsmitglieder würden vermisst.

Der Bergungseinsatz sei weiter im Gange, erklärte die EU-Mission. Nach Angaben der britischen Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) brach ein Feuer auf dem Schiff aus, nachdem es von einem Geschoss unbekannter Herkunft getroffen worden sei. Der Vorfall ereignete sich laut Ambrey im Golf von Aden in rund 60 Seemeilen Entfernung von der Stadt Ahwar an der Südküste des Jemen. Der unter kamerunischer Flagge fahrende Tanker befand sich nach Angaben der Sicherheitsfirma auf dem Weg vom Oman nach Dschibuti.

Houthis wiesen Verantwortung zurück

Die Houthis im Jemen wiesen eine Verantwortung für den Beschuss des Tankers zurück. Die Miliz habe "nichts mit diesem Vorfall zu tun", zitierte die Houthi-Nachrichtenagentur Saba eine Militärquelle der Miliz.

Seit dem Beginn des Krieges im Gazastreifen vor rund zwei Jahren hatten die Huthis immer wieder Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen sowie auch Schiffe attackiert, die sie mit Israel in Verbindung brachten. Dabei handelte die vom Iran unterstützte Miliz nach eigenen Angaben aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen.

Israel flog in Reaktion auf die Angriffe der Houthis Luftangriffe im Jemen, die sich vor allem gegen Infrastruktur wie Häfen, Kraftwerke und den internationalen Flughafen der Hauptstadt Sanaa richteten. Inzwischen ist im Krieg zwischen Israel und der mit den Huthis verbündeten, radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas eine Feuerpause in Kraft getreten.