"Kiss-Cam" entlarvt Affäre von Tech-CEO

Als das Paar auf der Leinwand erschien, versuchten sie verlegen, sich zu verstecken.

USA. Bei einem Coldplay-Konzert im Gillette Stadium in Boston wurde eine vermeintlich romantische Szene zur öffentlichen Blamage: Die "Kiss-Cam" filmte Andy Byron, CEO des Softwareunternehmens Astronomer, in inniger Umarmung mit Kristin Cabot, der Chief People Officer desselben Unternehmens. Beide sind verheiratet – allerdings nicht miteinander. Als das Paar auf der Leinwand erschien, versuchten sie verlegen, sich zu verstecken. Coldplay-Sänger Chris Martin kommentierte die Szene live mit den Worten: "Oh, schaut euch die beiden an … Entweder haben sie eine Affäre – oder sie sind sehr schüchtern."

Das Video verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken. Medien wie "The Sun" und zahlreiche "Reddit"-Beiträge bestätigen inzwischen, dass es sich um eine außereheliche Affäre handelt. Besonders brisant: Beide haben Führungspositionen bei Astronomer inne – mit möglichen Folgen für das Firmenimage und Compliance-Richtlinien.

Das Unternehmen Astronomer sowie die beiden Beteiligten schweigen bislang zu dem Vorfall. Im Netz hagelt es Kritik – viele Nutzer reagieren mit Spott und Empörung. Für Byron und Cabot könnte der Auftritt auf der 2Kiss-Cam" nun nicht nur persönliche, sondern auch berufliche Konsequenzen haben.