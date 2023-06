Kleinkind in geparktem Auto an Überhitzung gestorben

18 Monate alter Bub von Vater wohl versehentlich zurückgelassen

In Hessen ist ein Kleinkind an Überhitzung in einem geparkten Auto gestorben. Der 18 Monate alte Bub sei von seinem Vater offenbar versehentlich über Stunden dort zurückgelassen worden, teilte die Polizei in Gießen am Dienstag mit. Demnach wurde das Auto mit dem leblosen Kind am Mittwochnachmittag vergangener Woche auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in Wettenberg gefunden.

Eine Obduktion ergab eine akute Überhitzung als Todesursache. Gegen den Vater wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Weitere Details teilten die Ermittler nicht mit.