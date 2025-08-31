Klima-Aktivisten verschandeln Fassade von Sagrada Familia

Die weltberühmte Basilika Sagrada Familia in Barcelona ist von Klimaaktivisten mit Farbe beschmiert worden.

Ein von der spanischen Gruppe "Futuro Vegetal" ("Pflanzliche Zukunft") am Sonntag veröffentlichtes Video zeigte, wie zwei ihrer Mitglieder eine Säule der berühmten spanischen Kathedrale mit roter und schwarzer Farbe besprühten und "Klimagerechtigkeit" skandierten. Sie wurden umgehend von Sicherheitskräften festgenommen.

Die monumentale Basilika Sagrada Familia des katalanischen Architekten Antoni Gaudí gilt als meistbesuchtes Wahrzeichen der Metropole Barcelona. Mit der Aktion prangere man "das Versäumnis der Regierung an, Maßnahmen gegen die Klimakrise und deren Auswirkungen auf die Waldbrände zu ergreifen", die in den vergangenen Monaten "die iberische Halbinsel und einen Großteil Europas verwüstet haben", erklärten Vertreter von "Futuro Vegetal" nach der Tat.

Bei verheerenden Bränden in Spanien waren seit Ende Juli vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 350.000 Hektar Land wurden durch die Feuer zerstört. Die Regionen Galicien, Kastilien und León sowie Extremadura waren am stärksten betroffen. Zeitweise wüteten dutzende Brände gleichzeitig, am Samstag gab es nach Behördenangaben noch sieben aktive Waldbrände.

Gruppierung einschlägig bekannt

Vertreter von "Futuro Vegetal" hatten im vergangenen Jahr bereits die Villa von Fußball-Superstar Lionel Messi auf der Baleareninsel Ibiza mit Farbe verunstaltet und die Yacht der milliardenschweren Walmart-Erbin Nancy Walton Laurie beschmiert. 22 Mitglieder der Gruppe wurden nach Polizeiangaben im Vorjahr festgenommen, darunter drei Anführer.