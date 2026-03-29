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Kroatien-Urlauber verwundert: Trumps Mega-Kriegsschiff plötzlich an der Adria-Küste
© EPA

13-Milliarden-Gigant

Kroatien-Urlauber verwundert: Trumps Mega-Kriegsschiff plötzlich an der Adria-Küste

29.03.26, 19:16
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Das größte Kriegsschiff der Welt, die USS Gerald R. Ford, hat nach einem Brand an Bord in Split geankert. Der US-Gigant muss nach dem Zwischenfall im Roten Meer nun in Kroatien repariert werden.

Der US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford ankert aktuell an der kroatischen Adria, um notwendige Reparaturen durchzuführen. Zuvor hatte der Gigant bereits einen Zwischenstopp vor Kreta eingelegt. Grund für den Aufenthalt in Split ist ein Brand, der am Donnerstag, 12. März, während des Einsatzes im Roten Meer ausgebrochen war. Laut Angaben des Pentagons entstand das Feuer im Wäscherei-Bereich des riesigen Schiffes. Ein Zusammenhang mit Kampfhandlungen wurde offiziell ausgeschlossen.

Kroatien-Urlauber verwundert: Trumps Mega-Kriegsschiff plötzlich an der Adria-Küste
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Brand fordert zwei Verletzte

Durch das Feuer verloren insgesamt 600 Seemänner ihre Quartiere an Bord. Zwei Besatzungsmitglieder mussten mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen medizinisch behandelt werden. Trotz des Zwischenfalls blieb der Flugzeugträger laut Informationen des US-Zentralkommandos (Centcom) weiterhin voll einsatzfähig. Die Instandsetzungsarbeiten sollen nun sicherstellen, dass das Schiff seine Mission ohne Einschränkungen fortsetzen kann.

Kroatien-Urlauber verwundert: Trumps Mega-Kriegsschiff plötzlich an der Adria-Küste
© EPA

Gigant der Weltmeere

Die USS Gerald R. Ford gilt mit einer stolzen Länge von 333 Metern als das größte Kriegsschiff der Welt. Der durch einen Atomreaktor angetriebene Träger bietet Platz für bis zu 4.600 Besatzungsmitglieder sowie 90 Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Benannt nach dem 38. US-Präsidenten, verließ das Schiff bereits im Juni des vergangenen Jahres seinen Heimathafen in Norfolk, um im Ausland zum Einsatz zu kommen.

Einsatz im Nahen Osten

Seit Freitag, 28. Februar, ist der Flugzeugträger aktiv an Luftangriffen auf den Iran beteiligt. Diese Operationen finden im Rahmen der Mission „Operation Epic Fury“ statt. Für die Menschen in Split bietet der Anblick des stählernen Kolosses vor ihrer Küste derzeit ein außergewöhnliches Bild, während die Techniker an Bord an der Behebung der Brandschäden arbeiten.

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