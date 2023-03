Lawine im Aostatal: Zwei Schwedinnen tödlich verunglückt

Zwei junge schwedische Tourengeherinnen sind nach einem Lawinenabgang im Tal Veny oberhalb der norditalienischen Bergortschaft Courmayeur im Aostatal am Sonntag tödlich verunglückt.

Das Gebiet befindet sich an der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Die Leiche einer 25-Jährigen wurde am Sonntag geborgen. Die zweite Leiche wurde am Montag von den Rettungsteams mithilfe eines Hubschraubers lokalisiert, berichteten italienische Medien.

Zwei schwedische Männer, die mit den beiden Tourengeherinnen unterwegs waren, konnten sich retten und Alarm schlagen, so die Rettungseinheiten. Die Suchaktion nach einer Vermissten war am Sonntag wegen der schlechten Wetterlage unterbrochen worden. Die Lawine löste sich auf einer Höhe von etwa 2.300 Metern und legte eine Strecke von etwa 600 Metern zurück, bis sie den Talboden erreichte.