Leben von Katze gerettet, Arzt droht dafür Ärger

Der Beschluss, seine vom sechsten Stockwerk gestürzte Katze einer Computertomographie in einem öffentlichen Krankenhaus zu unterziehen, um ihr so das Leben zu retten, droht einem italienischen Arzt zum Verhängnis zu werden.

Gegen den Radiologen Gianluca Fanelli wurde in der Stadt Aosta ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem er die Katze in seinem Krankenhaus gescannt und anschließend einer lebensrettenden Operation unterzogen hat.

Die Staatsanwaltschaft wirft Fanelli vor, öffentliche Gelder verschwendet zu haben. Der Arzt erwiderte, die Computertomographie sei um 23 Uhr durchgeführt worden, als es keine Patienten gab. "Ich wollte meiner Katze, die meine Kinder sehr lieben, unbedingt das Leben retten. Ich bin Radiologe. Ich wusste, dass ich sie nur mit einem dringenden Eingriff retten konnte", schrieb der Arzt in einem Brief an die Leitung seines Krankenhauses. Er erklärte sich bereit, die Kosten für die Tomographie zu erstatten.

Katze Athena kämpfte um ihr Leben

Fanellis Katze Athena kämpfte um ihr Leben, nachdem sie aus einem Fenster im sechsten Stock gestürzt war. "Sie war mehr tot als lebendig", sagte Fanelli den lokalen Medien. Er führte eine Lungen-Thorax-Operation an der Katze durch, mit der ihr das Leben gerettet wurde.

Unterstützung erhielt der Arzt von seiner Ehefrau, der Senatorin der Lega und Ex-Präsidentin des Aostatals, der kleinsten italienischen Region, Nicoletta Spelgatti. "Mein Mann hat ein Leben gerettet", sagte sie.