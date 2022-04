Lehrerin verführt Schülerin (15) – 27 Monate Haft

Eine sexuelle Beziehung zu einer 15-Jährigen kam einer Lehrerin in Schottland teuer zu stehen. Die 42-Jährige muss für mehr als zwei Jahre hinter Gitter.

Die fragwürdige Beziehung zwischen der Lehrerin Nicola Park und einer ihrer Schülerinnen bahnte sich bereits im Dezember 2016 an. Während Parks Ehe bröckelte, vertraute sich das Mädchen ihr wegen persönlicher Probleme an. Die 42-Jährige nutzte das schamlos aus. Bald kam es immer öfter zu privaten Treffen in der Wohnung Parks, bei denen sie die 15-Jährige als "mein Engel" bezeichnete.

Explizite Fotos als Beweis

Mehr als zwei Jahre dauerte die Beziehung an, bis die mittlerweile 18-jährige Schülerin im April 2019 den Kontakt abbrechen wollte, weil sie auf eine Universität wechselte. Daraufhin erzählte sie ihrem Arzt, was passiert war, der schließlich die Polizei verständigte. Bei einer Hausdurchsuchung wurden laut den Behörden bei Park unter anderem Fotos "sexueller Natur" sichergestellt.

Vor Gericht zeigte sich die Lehrerin zwar geständig, ihre Machtposition ausgenutzt zu haben. Sexuelle Aktivitäten stritt sie jedoch entschieden ab. Park wurde zu 27 Monaten Haft verurteilt und für zehn Jahre ins Register für Sexualstraftäter eingetragen.