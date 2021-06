× Mega-Feuer im Zentrum Londons: Bahnstation in Brand

Beim Londoner Bahn-Knotenpunkt "Elephant and Castle" ist ein Riesen-Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, kämpfen 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Drei Geschäfte, vier Autos und eine Telefonzelle stehen in Brand, heißt es von Seiten der Behörden auf Twitter. Große Teile des Stadtteils sind großflächig abgesperrt, die Polizei evakuiert soeben die Gegend. Die Feuerwehr wies die Londoner dazu auf, ihre Fenster und Türen zu schließen und den Raum um die Bahnstation zu meiden.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0