Mehrere Menschen in Zug niedergestochen

In einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind mehrere Menschen niedergestochen worden.

Das teilte die British Transport Police am Samstagabend in einem X-Beitrag mit. Zwei Personen wurden demnach festgenommen.

Informationen zunächst nur spärlich

Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, wie der Sender Sky unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet. Die Beamten seien alarmiert worden, weil mehrere Menschen in einem Zug angegriffen worden seien. Der Zug sei in Huntingdon gestoppt worden, teilte die Polizei laut Sky mit. Womit die Menschen niedergestochen wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Angaben.

"Zutiefst beunruhigender" Vorfall

Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einem "schrecklichen" und "zutiefst beunruhigenden" Vorfall. "Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungskräften für ihren Einsatz", teilte der Politiker auf X mit. Alle Menschen in der Umgebung sollten den Anweisungen der Polizei Folge leisten.

Bahnhof gesperrt

Der Bahnhof Huntingdon ist nach Angaben des Streckenbetreibers National Rail derzeit gesperrt. Die Stadt liegt in der Grafschaft Cambridgeshire rund hundert Kilometer nördlich von London.