Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Donald Trump
© Getty

Schwere Vorwürfe

Jetzt droht Trump DIESEM Land mit Militärschlag

01.11.25, 22:01
Teilen

Trump droht Nigeria mit Militäraktion wegen "Tötung von Christen". 

US-Präsident Donald Trump hat dem bevölkerungsreichsten afrikanischen Staat Nigeria mit einem militärischen Angriff gedroht. Er habe das Pentagon angewiesen, sich auf eine mögliche Militäraktion vorzubereiten, wenn die Regierung in Abuja "weiterhin die Tötung von Christen erlaubt", sagte Trump am Samstag in Washington. In einem Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social verkündete er zudem den Stopp jeglicher US-Hilfe für Nigeria.

Die USA würden "sehr wohl mit voller Wucht in dieses schändliche Land gehen, um die islamischen Terroristen komplett auszulöschen, die diese grauenhaften Verbrechen verüben", so Trump weiter.

Erst vor wenigen Wochen hatte das US-Außenministerium Nigeria den Status eines "Landes von besonderer Sorge" wegen der Verfolgung von Christen erteilt. Die Muslime stellen in Nigeria eine knappe Bevölkerungsmehrheit und leben hauptsächlich im Norden des Landes, während der Süden überwiegend christlich ist. Seit Jahren wüten in dem Land Extremisten wie die Gruppe Boko Haram, die unter anderem durch Entführungen von Schulmädchen bekannt geworden sind.

In den vergangenen Jahren sollen tausende Christen in Nigeria bei Massakern getötet worden sein, Millionen seien vertrieben worden. Beobachter sprechen deshalb bereits von einem "christlichen Völkermord" in dem Land. Dem seit Mai 2023 amtierenden nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu, einem Muslim, wird von Kritikern Untätigkeit vorgeworfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden