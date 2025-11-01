Alles zu oe24VIP
Deutsche Polizei
Schüsse gemeldet: Großeinsatz in Shoppingzentrum

01.11.25, 16:49 | Aktualisiert: 01.11.25, 18:19
In einem Shoppingzentrum in Frankfurt sollen Schussgeräusche zu hören gewesen sein. Am Nachmittag ist daraufhin Panik ausgebrochen, das gesamte Einkaufszentrum wurde geräumt. Die Polizei rückte im Großaufgebot an. 

Das Einkaufszentrum im Frankfurter Stadtteil Heddernheim ist seit dem Nachmittag gesperrt.  Medienberichten zufolge soll es einen Knall gegeben haben. 

Polizeieinsatz läuft

Die Polizei ist noch immer im Einsatz, die Kunden wurden über die Notausgänge evakuiert. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit unklar. 

Auf Social Twitter zeigen Videos den mutmaßlichen Vorfall: 

Die Polizei Frankfurt bestätigt den Vorfall: 

Wie die Polizei Frankfurt meldet, wurde dabei vorläufig eine Person festgenommen, dabei handle es sich aber nicht um den Täter. Wie die Behörden weiter mitteilen, wurde eine Anlaufstelle für Verletzte aus dem Nordwestzentrum in der Feuerwache 21 im Erich-Ollenhauer-Ring eingerichtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Knallgeräuschen geben können, werden ebenfalls gebeten, sich dorthin zu begeben.

 

Mehr dazu in Kürze ...

