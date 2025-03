Fußball-Knall: Old Trafford wird abgerissen

Das legendäre Theatre of Dreams wird abgerissen.

Knalleffekt im englischen Fußball: Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, will Manchester United das legendäre Old Trafford abreißen und durch ein neues Stadion ersetzen.

Das 74.000-Zuschauer-Stadion ist schon etwas in die Jahre gekommen und soll nun durch eine hypermoderne Arena ersetzt werden. Im neuen Manchester-United-Stadion sollen nicht weniger als 100.000 Zuschauer Platz finden – der Neubau soll rund 2,4 Milliarden Euro kosten.

Sir Jim Ratcliffe, Miteigentümer von United, stellte das Projekt vor: „Heute beginnt eine unglaublich aufregende Reise zur Realisierung des besten Fußballstadions der Welt, im Herzen eines erneuerten Old Trafford.“

„Unser aktuelles Stadion hat uns in den vergangenen 115 Jahren großartig gedient, ist aber hinter die besten Arenen des Weltsports zurückgefallen. Durch den Bau neben dem bestehenden Gelände können wir die Essenz von Old Trafford bewahren und gleichzeitig ein hochmodernes Stadion schaffen, das die Fan-Erfahrung nur wenige Schritte von unserem historischen Zuhause entfernt revolutioniert.“

Unklar bleibt jedoch, ob das Projekt finanziert werden kann. United kämpft seit Jahren mit finanziellen Problemen und geriet zuletzt auch sportlich ins Hintertreffen.