Militärjet mit Pyrotechnik beschossen

In Niedersachsen ist ein Transportflugzeug der Luftwaffe nahe Celle offenbar mit Pyrotechnik beschossen worden – Polizei und Feldjäger suchen den Täter.

Wie der Spiegel berichtet, soll sich der Vorfall am Freitag gegen 12 Uhr mittags ereignet haben. Kurz nach dem Start sei ein Transportflugzeug der Luftwaffe „mit Pyrotechnik beschossen worden“.

In Bundeswehrkreisen werde vermutet, dass es sich um eine Silvesterrakete gehandelt habe. Von „einem Lichtblitz und einem Knall“ sei die Rede. Getroffen worden sei die Maschine nicht, hieß es.

Tower alarmiert

Die Piloten alarmierten laut Bericht sofort den Tower. Feldjäger und Polizei suchten anschließend das Umfeld des Fliegerhorsts ab, sogar ein Sprengstoffhund sei eingesetzt worden.

Polizei bestätigt Ermittlungen

Die Polizei bestätigte gegenüber dem Spiegel, dass sie „nach dem Vorfall wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr“ ermittle. Bisher gebe es jedoch keine Spur vom Täter.